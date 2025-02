Pedro Proença e Rui Moreira desafiam sucessores a fazer melhor sem estragar

Os dois dirigentes partilharam a sua cumplicidade para a construção da nova sede, num encontro inserido na apresentação do livro Arena Liga Portugal – Passado, Presente e Futuro, na Arena, no Porto.



O ainda líder da Liga é candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), enquanto Rui Moreira vai deixar a Câmara do Porto para dedicar o seu tempo a outros assuntos que tem descurado, como o futebol.



“Não vejo [saída da Câmara do Porto] com nostalgia. As coisas que me propus fazer ou já foram feitas ou não são exequíveis. É altura de vir alguém que não destrua o que está bem e faça melhor ainda”, disse Rui Moreira.



Quanto ao futuro, o ainda presidente da autarquia portuense, que foi convidado por Pedro Proença para integrar e liderar um futuro Conselho Superior, um das propostas lançadas pelo candidato à FPF.



Rui Moreira, quando abordado por Pedro Proença para trocar ideias sobre a ampliação da antiga sede, casa agora da Ágora (departamento de cultura e desporto da CM Porto), lançou o desafio para um novo edifício, que fosse um espaço único, icónico e futurista.



“Este peixe não vai sair daqui [Porto], vai ter um aquário maior”, adiantou Rui Moreira, elogiando a capacidade de Pedro Proença em tirar a Liga de uma situação financeiramente complicada e transformá-la numa marca nacional e internacional.



Pedro Proença deixa a Liga com pena de não acompanhar o fecho de alguns dossiers importantes, como a centralização dos direitos televisivos, mas com a certeza de que a Liga está lançada e de que quem o suceder terá a vida facilitada.