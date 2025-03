Pedro Proença prioriza aumento de vagas nos cursos de treinador de futebol

No fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), que decorre entre hoje e terça-feira no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Pedro Proença abordou a necessidade de encarar a grande procura de formação por parte dos técnicos, reiterando também a vontade de coordenar com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) um regime favorável aos ex-jogadores.



"É fundamental aumentar as vagas dos cursos de treinador, designadamente do nível A [terceiro nível], através da revisão dos respetivos regulamentos e da realização de dois cursos intensivos e três extensivos por temporada. Estou totalmente comprometido com isto. É também importante a coordenação com o IPDJ para criar cursos para jogadores com oito ou mais anos de alta competição que queiram tornar-se treinadores", sublinhou, na sua intervenção.



O recém-empossado líder da FPF lembrou o papel dos treinadores, que considera serem a "trave-mestra do futebol português" e os melhores a nível mundial.



"Como já disse no passado, noutras funções, os treinadores são fundamentais no futebol português. São os grandes embaixadores nos quatro cantos do mundo, o nosso prestígio nacional e internacional é mérito deles. São os melhores do mundo em termos de preparação e capacidade de adaptação, tenho repetido isso de forma incessante. É imperioso trabalharmos com regimes de proteção de uma profissão que tem especificidades óbvias e merece tratamento diferenciado", mencionou.



Ao longo do seu discurso, Pedro Proença anunciou também que o ainda presidente da ANTF, José Pereira, se irá juntar aos quadros da FPF, mas sem esclarecer qual o eventual papel que possa ocupar dentro do organismo.



"Fará parte dos quadros da FPF. É o caminho do futuro, terá sempre um lugar connosco", revelou.



A declaração surpreendeu o próprio José Pereira, que, à margem do evento, assumiu ficar agora à espera de um convite formal, de modo a poder analisar a sua disponibilidade.



"Muito sinceramente, não sei que cargo é. Pedro Proença nunca falou comigo sobre isso, é uma novidade para mim. Aguardarei pelo momento em que me convide oficialmente e me diga o que pretende para aferir se terei a disponibilidade necessária. Ele é muito exigente e também exige muita disponibilidade e vontade. Não sei se estarei à altura daquilo que ele está a projetar", confessou.



Com saída já anunciada da presidência da ANTF, um posto que ocupa desde 2013, o dirigente recordou o seu longo percurso no órgão associativo e deixou em aberto todas as possibilidades para a sua sucessão.



"Não vou sair já, porque nós ainda temos uma Assembleia Geral para fazer e apresentar as contas aos nossos associados. Depois, no dia 30 de maio, faremos o nosso congresso onde, naturalmente, também se farão as eleições. Foram 40 anos na ANTF, é uma vida... Comecei muito novo, com figuras como José Maria Pedroto, Fernando Vaz ou Manuel Oliveira, que foram sempre os mais atrevidos relativamente à constituição da nossa organização", lembrou.