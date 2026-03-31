Pedro Proença `promete" Mundial no 112.º aniversário da FPF

“Faremos de tudo para que o ano de 2026 seja tão histórico como o de 2025, marcado pela conquista de cinco títulos internacionais”, afirmou o antigo árbitro, na mensagem de aniversário, em Atlanta, nos Estados Unidos, onde Portugal vai defrontar a seleção norte-americana, na preparação para o Campeonato do Mundo.



Pedro Proença assumiu-se convicto de que este vai ser um ano marcante: "2026 vai ser o ano das nossas vidas, num Campeonato do Mundo em que vai dar Portugal”.



Portugal defronta hoje os Estados Unidos no Estádio Mercedes-Benz, num duelo agendado para as 19:07 locais (00:07 de quarta-feira em Lisboa).



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental de hoje, entre República Democrática do Congo e Jamaica.

