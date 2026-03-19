Pedro Proença recorda "figura consensual, maior do que os clubes"

"Mais do que o jogador e treinador, o Futebol Português perde uma figura consensual, maior do que os clubes. Um homem bom, que contagiava todos com boa disposição", escreveu Proença, numa nota divulgada nas suas redes sociais, já depois de o organismo a que preside ter informado da morte de Silvino.

O líder da FPF refere que o antigo jogador "foi mais do que um guarda-redes, foi um dos jogadores mais carismáticos do Futebol Português nas décadas de 80 e 90", salientando ainda a "paixão" que, depois, transportou para o treino específico da posição, em que "assumiu papel de referência" para treinar "alguns dos melhores guarda-redes do mundo".

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu hoje aos 67 anos, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

O resto da carreira foi dedicado ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.