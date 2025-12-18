Pedro Proença reúne sócios da FPF e inaugura nova fase da Cidade do Futebol

"O programa tem início às 14:00, com a realização do primeiro Conselho de Presidentes, um novo órgão consultivo que reúne todos os presidentes dos sócios da FPF. Este encontro assinala o arranque de um ciclo de trabalho centrado na proximidade, transparência e eficiência institucional, pilares fundamentais do novo modelo de governação federativo”, detalhou a FPF.



São sócios ordinários da FPF as 22 associações distritais e regionais, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e as estruturas representativas de jogadores (SJPF), treinadores (ANTF), árbitros (APAF), dirigentes (ANDIF), médicos (AMEF) e enfermeiros e massagistas (ANDEF).



Depois deste encontro, às 18:00, o organismo liderado por Pedro Proença vai inaugurar a fase quatro da Cidade do Futebol, em Oeiras, que contempla um bloco residencial com 30 quartos, em três pisos, e um bloco social, com cozinha, restaurante, salas de reunião e espaço para atletas e selecionadores.



A Cidade do Futebol, em Oeiras, que acolhe a sede federativa e ‘quartel-general’ das seleções nacionais, foi construída durante o mandato de Fernando Gomes e inaugurada em 2016, tendo sido revista e aumentada, com quartos e um pavilhão para o futsal.

