Pedro Rodrigues deixa presidência da SAD do Vizela no final de junho

Segundo a mesma fonte, o dirigente já comunicou a decisão aos restantes elementos da sociedade desportiva minhota, invocando motivos pessoais para apresentar a renúncia ao cargo.



A administração da SAD do Vizela já está a trabalhar no processo de sucessão, com o objetivo de assegurar uma transição tranquila e garantir a continuidade do projeto desportivo, numa altura em que decorre a preparação da temporada 2026/27.



Pedro Rodrigues, de 53 anos, antigo diretor-geral da SAD, assumiu a presidência da sociedade vizelense no início de junho de 2025, após a saída de Joaquim Ribeiro, que, na altura, deixou o cargo para assumir funções como diretor-geral da SAD da União de Leiria.