Pedro Russiano encara Penafiel como maior desafio da carreira

"Aquilo que me foi pedido foi máxima responsabilidade e máximo compromisso para pôr novamente o Penafiel em patamares superiores. Isso não será num curto prazo, mas a reestruturação deste ano será muito importante para aquilo que será o sucesso futuro”, disse Pedro Russiano, em declarações à agência Lusa.



Sem apontar metas classificativas, Russiano entrega o favoritismo a clubes como Portimonense, Chaves, Marítimo, Farense ou Vizela, mas assegura que o Penafiel terá “uma equipa determinada a conquistar sempre os três pontos”.



“Vai ser uma equipa sempre pressionante e aguerrida, uma equipa sempre com uma motivação e uma alma muito grandes. Depois, com bola, que seja um futebol atrativo, capaz de devolver a mística e convidativo para os nossos adeptos, para fazermos do nosso campo a grande fortaleza”, frisou, destacando a importância da união entre equipa, clube, adeptos e estrutura.



A curta e exigente pré-época, iniciada mais tarde do que o habitual, é um dos obstáculos que o treinador mais receia nas primeiras jornadas, pela possibilidade de atrasar a consolidação da ideia de jogo da equipa.



“Neste momento, estamos um bocadinho a frio comparativamente a outros adversários, mas isso também nos tira aquela ansiedade da estreia, comum às equipas com seis ou sete semanas de pré-época. A equipa está muito motivada para ganhar em Portimão, competindo-me arranjar o melhor ‘onze’, tendo em conta a capacidade física, a parte estratégica e a parte técnica”, explicou.



Sobre o modelo de jogo, adiantou que a base será entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, mas sujeitos às características dos jogadores.



“Posso jogar com mais posse de bola ou mais em transições, dependendo dos jogadores disponíveis, mas sei adaptar-me àquilo que tenho”, referiu.



O treinador destacou ainda o “esforço da estrutura” na construção do plantel, com jogadores experientes como Pedro Sá (ex-Vyskov República Checa), e frisou que o grupo ainda pode receber “um ou dois reforços”.



“São jogadores com boa qualidade técnica e capacidade de entender o jogo. Essa tem sido a política de contratações e, com tempo, vamos formar uma equipa competitiva para a II Liga”, apontou.



Pedro Russiano, de 40 anos, vai estrear-se nas ligas profissionais depois de uma época de sucesso no Lusitano de Évora, clube com o qual venceu o Campeonato de Portugal, com a melhor defesa e o melhor ataque da prova, somando sete vitórias nos últimos sete jogos, incluindo a final.



Na Taça de Portugal, eliminou AVS e Estoril Praia, ambos do escalão principal, chegando aos oitavos de final, uma campanha que considera ter sido decisiva para o salto profissional.



“Foi o sucesso da época passada que me fez chegar aos campeonatos profissionais”, reconheceu.



O técnico deixou ainda elogios ao “grupo trabalhador e de qualidade” que orientou em Évora e à estrutura do Lusitano, que recebeu uma compensação financeira pela sua saída.



“Foi um aconchego para a alma e para o ego, mas também uma responsabilidade acrescida”, concluiu.



O Penafiel arranca para a nova época oficialmente pelas 18:00 de sábado, em casa do Portimonense, em jogo da primeira jornada da II Liga.