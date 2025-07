Pedro Russiano sucede a Hélder Cristóvão no comando técnico do Penafiel

O Penafiel chegou a acordo para indemnizar os eborenses por montante não divulgado, mas que o emblema recém-subido à Liga 3 assumiu considerar "bastante vantajoso", em comunicado divulgado nas redes sociais.



Ao 'leme' dos alentejanos, na última época, Pedro Russiano conquistou o título do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, um trajeto que lhe permitiu dar o 'salto' para os campeonatos profissionais pela primeira vez enquanto treinador principal.



Anteriormente, havia registado passagens por Amora e Juventude de Évora, intercaladas pela época 2020/21, em que assumiu as funções de coordenador técnico do FC Dietikon, da quarta divisão suíça.



Com uma nova estrutura acionista na SAD, mudança de treinador e a saída de grande parte do plantel, o Penafiel arrancou na quinta-feira os trabalhos de pré-temporada, procurando melhorar o 11.º posto obtido na última edição da II Liga.