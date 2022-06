Pedro Tiba é reforço do Gil Vicente

“Estive quatro anos fora e concretizei todos os meus objetivos, joguei nas competições europeias e fui campeão. Agora, decidi que era o momento de voltar ao meu país e o Gil Vicente parece-me o clube perfeito para isso, estou muito feliz”, disse o jogador, de 33 anos, em declarações reproduzidas nos meios de comunicação do clube.



Tiba regressa a Portugal depois de quatro temporadas ao serviço dos polacos do Lech Poznan, que o contratou ao Sporting de Braga em 2018.



O experiente jogador, que ainda representou Vitória de Setúbal, Desportivo de Chaves ou Valladolid, admitiu que já ter trabalhado com o treinador, Ricardo Soares, nos transmontanos (2016/17), e com o diretor desportivo, Tiago Lenho, “pesou bastante” na sua escolha pelo Gil Vicente.



“Mas, também pesou o facto de, nos últimos cinco, seis anos, o Gil Vicente ser um clube que tem vindo a crescer. Fizeram uma temporada em que foram uma das equipas que praticaram melhor futebol em Portugal”, acrescentou.



Apesar da idade (completa 34 anos em agosto), Pedro Tiba disse sentir-se no seu “melhor momento” e ter “ainda muito para dar”.



O Gil Vicente, quinto classificado da última edição da I Liga, alcançando um inédito apuramento para as competições europeias (Liga Conferência Europa), regressa ao trabalho em 1 de julho, cumprindo depois um estágio nos Arcos de Valdevez, de 10 a 16 do mesmo mês.