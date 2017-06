Pedrógão Grande: Presidente da Liga de futebol manifesta "lamento e profundo pesar"

Lusa 18 Jun, 2017, 12:46 | Futebol Nacional

"O momento é de profunda tristeza, de solidariedade e de compaixão para com as famílias das vítimas", afirmou o presidente Pedro Proença.



Neste sentido, o presidente da LPFP alertou ainda para a necessidade de "apoiar sem reservas e acarinhar todos os que combatem incêndios e protegem as populações (...): os Bombeiros e restantes forças que integram a estratégia de Proteção Civil".



O último balanço do incêndio que deflagrou no sábado em Pedrógão Grande, dá conta de 58 mortos. O número de feridos mantém-se nos 59, de acordo com o balanço feito pelas 10:00.