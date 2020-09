Pelé regressa ao Rio Ave por empréstimo do Mónaco

“O bom filho a casa torna. Quanta sabedoria popular na hora de recordar o passado de Pelé, médio, de 29 anos, que está de regresso ao Rio Ave FC, precisamente no dia em que comemora o seu aniversário”, refere o clube de Vila do Conde.







Pelé representou o Rio Ave em 2017/2018, com grande sucesso, numa temporada em que cumpriu 38 jogos, marcou sete golos e contribuiu para uma época coroada com o 5.º lugar na tabela classificativa e consequente apuramento para a Liga Europa.Na altura, o médio foi transferido para o Mónaco, mas, sem espaço no plantel dos franceses, foi sucessivamente emprestado aos ingleses do Nottingham Forest (2018/19) e Reading (2019/20). Em 2020/21 regressa ao Rio Ave também por empréstimo.O médio Pelé, que já esta terça-feira treinou integrado no plantel vilacondense, conta com uma vasta experiência no futebol português, em que já envergou as camisolas do Belenenses, Olhanense, Paços de Ferreira e Feirense.O clube considera que a vinda de Pelé “”.A poucos dias do decisivo encontro com o AC Milan, referente ao "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, o Rio Ave conta com um importante reforço para o seu plantel.Pelé, jogador formado no Belenenses, conta ainda no seu percurso com uma passagem pela equipa de sub-20 do AC Milan (2011/12) e pelo campeonato ucraniano, ao serviço do Arsenal Kiev (2012/13), por empréstimo do clube italiano.