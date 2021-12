Penafiel anunciou saída do treinador Pedro Ribeiro

“Serve o presente comunicado para informar da rescisão, por mútuo acordo, com a equipa técnica liderada por Pedro Ribeiro”, pode ler-se na curta informação partilhada pelo Penafiel nas suas redes sociais.



O emblema nortenho reserva para mais tarde a divulgação da nova equipa técnica.



A rescisão agora anunciada surge após duas derrotas consecutivas do Penafiel no campeonato, diante do Estrela da Amadora (0-2) e do FC Porto B (3-1), num percurso algo irregular para as ambições de subida da equipa.



O Penafiel soma seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas na II Liga, num registo exibicional nem sempre condizente com o valor da equipa, ocupando o oitavo lugar, após 16 jornadas, com 23 pontos, a quatro dos lugares de subida.