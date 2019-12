Penafiel cessa série negativa impondo a terceira derrota seguida ao Estoril

Sem ganhar desde 15 de setembro, quando bateu o Mafra por 2-1, a equipa da casa foi quem mais tentou chegar ao golo, mas apenas por uma vez teve ocasião de rematar à baliza, numa tentativa de Ronaldo, aos 24 minutos, que o guarda-redes adversário desviou com os pés.



Com mais posse de bola, mas sem se mostrar disponível para arriscar, a formação visitante só aos 42 minutos, na recarga a um canto marcado por Daniel Bragança, teve hipótese de atirar à baliza, mas Rafael Barbosa falhou o alvo.



A ausência de golos ao intervalo foi 'resolvida' a abrir a segunda parte, quando, logo aos 46 minutos, o guardião 'canarinho' tardou em aliviar a bola, acabando por o fazer contra Ronaldo, ressaltando a bola para dentro da baliza.



Dani Figueira redimiu-se três minutos depois com uma grande defesa, a cabeceamento de Romeu Ribeiro, na sequência de um pontapé de canto, e repetiu o protagonismo aos 76 minutos, a remate de Ronaldo, antes de Gleison atirar para a bancada.



Pelo meio, aos 71 minutos, Simão subiu até à área contrária, para concluir com um remate cruzado que embateu no poste esquerdo, e Roberto, por duas vezes (67 e 78), também dispôs de boas ocasiões para empatar.



Reduzido a 10 homens, por expulsão de Lucas Áfrico, aos 86 minutos, o Estoril Praia viu o empate ser-lhe negado aos 90+4 em duas defesas de Luís Ribeiro, a remates de Juninho e Philipe Maia.







Jogo no Estádio Municipal 25 de abril, em Penafiel.



Penafiel - Estoril Praia, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Ronaldo, 46 minutos.







Equipas:



- Penafiel: Luís Ribeiro, Coronas, Felipe Macedo, João Paulo, Paulo Henrique, Rafa Sousa (Marcel, 90), Gleison (Inácio Santos, 84), Romeu Ribeiro, Márcio Machado (Ruster Santos, 67), Alan Schons e Ronaldo.



(Suplentes: Filipe, Inácio Santos, Ruster Santos, Pires, Marcel, Alfredo e Jeferson).



Treinador: Miguel Leal.



- Estoril Praia: Dani Figueira, Hugo Firmino, Filipe Maia, Lucas Áfrico, Simão, Gonçalo, Tembeng (Matheus Índio, 65), Rafael Barbosa (Nicolas Careca, 55), Daniel Bragança, Juninho e Roberto (João Oliveira, 84).



(Suplentes: Stojkovic, Duarte, Nicolas Careca, João Oliveira, André Franco, Matheus Índio e Ricardo Tavares).



Treinador: Tiago Fernandes.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gleison (18), Tembeng (21), Romeu Ribeiro (53), Coronas (61), Rafa Sousa (77), Lucas Áfrico (82 e 86), Ronaldo (90+2), Luís Ribeiro (90+4). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Lucas Áfrico (86).



Assistência: cerca de 400 espetadores.