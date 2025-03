Penafiel compromete subida com derrota caseira frente ao Marítimo

As duas equipas foram a jogo com a sua situação classificativa indefinida e ambições distintas, mas os locais estiveram mais longe do que se esperava de um candidato à subida.



Tirando um remate ao poste de Jota Silva, nos descontos do primeiro tempo, os 'rubro-negros' andaram longe da baliza do Marítimo.



Os insulares não fizeram melhor, mas tiveram o mérito de aproveitar a oportunidade oferecida por João Miguel, aos 26 minutos, ao meter a mão na bola na sequência de um canto, numa grande penalidade convertida, depois, por Alexandre Guedes.



Os locais entraram com um pouco mais de vontade no segundo tempo, mas foram demasiado previsíveis e não conseguiram traduzir esse domínio em oportunidades.



O Marítimo, por sua vez, juntou linhas na defesa da vantagem e procurou explorar as transições, dispondo desta forma da melhor oportunidade do jogo, quando Fabio Blanco, aos 60 minutos, venceu facilmente a oposição de João Miguel, mas Miguel Oliveira, com uma grande defesa, negou o segundo golo.



Na tabela, o Penafiel, derrotado pelo segundo jogo consecutivo, mantém 43 pontos, mas arrisca perder o quarto lugar, fora dos lugares de subida, no final da jornada, enquanto o Marítimo deu um passo em frente na luta pela permanência, ascendendo provisoriamente ao 11.º posto, com 33.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Marítimo, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Alexandre Guedes, 28 minutos (grande penalidade)







Equipas:



- Penafiel: Miguel Oliveira, Maga, João Miguel, Gustavo Fernandes, João Silva, Tiago Rodrigues (Ewerton, 73), Reko (Suker, 62), Diogo Batista (Pedro Vieira, 46), Robinho André Silva e Fatai (João Leal, 79).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Diogo Brito, Bruno Pereira, Gonçalo Negrão,



Ewerton, Pedro Vieira, Jota Silva, João Leal e Suker).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Madsen, Erivaldo, Igor Julião (Fábio China, 50), Guirassy (Romain Correia, 74), Danilovic, Michel Costa (França, 66), Patrick Fernandes, Fabio Blanco (Dani Benchi, 74) e Alexandre Guedes.



(Suplentes: Samu, Fábio China, Romain Correia, França, Pedrinho, Carlos Daniel, Dani Benchi, Peña Zauner e Martim Tavares).



Treinador: Ivo Vieira.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Michel Costa (14), Reko (41), Guirassy (47), Tiago Rodrigues (58), Tomás Domingo (62) e Alexandre Guedes (85).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.