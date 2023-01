Penafiel conquista três pontos em casa do Tondela

Édi Semedo foi o autor do único golo da partida, aos três minutos, que permitiu ao Penafiel conquistar três pontos em casa do Tondela e ultrapassar os "auriverdes" na tabela classificativa da II Liga de futebol.Apesar de o Tondela ter chegado primeiro à baliza adversária, através de um remate sem qualquer perigo, foi o Penafiel quem inaugurou o marcador, aos três minutos, num remate de Édi Semedo queselaria o resultado final.Com esta vitória, o Penafiel subiu para a nona posição com 21 pontos e o Tondela caiu para o 11.º lugar com os mesmos 19 pontos, no jogo que fechou a 15.ª jornada da II Liga de futebol.