Penafiel contrata médio espanhol Dani Molina ao Alcoyano

“Dani Molina assinou até 2026”, partilhou o Penafiel nas suas redes sociais, confirmando o ingresso deste experiente médio, de 29 anos.



Molina, de 1,78 metros, realizou 27 jogos na última época e anotou dois golos, num contributo ainda assim insuficiente para evitar a descida do Alcoyano, equipa da comunidade Valenciana, ao quarto escalão do futebol espanhol.



Dani Molina é o oitavo reforço do Penafiel para 2025/26, numa lista que inclui ainda os defesas Iano Simão, (ex-CD Arenteiro, Espanha), Cláudio Silva (ex-Politehnica Lasi, Roménia) e Francisco Ferreira (ex-Académica), o médio Rúben Alves (ex-Feirense) e os avançados Raúl Alcaina (ex-Real Múrcia, Espanha), Madi Queta (ex-Sebail PFK, Azerbaijão) e Joseph Séry (ex-Concarneau, França).