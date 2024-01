Penafiel derrota Leixões com golo de Hélder Suker ao cair do pano

O encontro resume-se praticamente a esse momento capital, pois, até aí, foi quase sempre desinteressante e, principalmente na segunda parte, as duas equipas nunca encontraram o caminho para a baliza adversária.



O golo surgiu depois de um livre frontal favorável aos leixonenses, embora distante da baliza de Pedro Silva. A defesa penafidelense, que foi sempre mais forte nos lances aéreos, impôs-se nas alturas e daí nasceu um contra-ataque iniciado por Batista, continuado por Robinho e Reko e finalizado pelo recém-entrado Hélder Suker.



O Penafiel alcançou assim a sua primeira vitória fora de casa na II Liga e subiu um lugar para o 13.º lugar na classificação geral, agora com 21 pontos, ao passo que o Leixões continua no 16.º posto, com 17 pontos, tendo perdido terreno para um rival direto na luta pela manutenção.



O Leixões estreou neste jogo os reforços João Lima (ex-Santa Clara), Simão (ex-Torreense) e João Oliveira (ex-Feirense), anunciados hoje e começaram por ser suplentes, tendo sido utilizados já na segunda parte.



A equipa de Matosinhos entrou melhor no jogo e dominou no primeiro quarto de hora, mas depois perdeu o fulgor inicial e viu o Penafiel tomar conta da partida e criar algumas situações de perigo e de golo.



Aos 16 minutos, depois de um lançamento da linha lateral, Adílio Santos surgiu isolado diante de Ricardo Ribeiro e cabeceou quase à queima-roupa, tendo o guarda-redes leixonense evitado um golo que parecia certo.



Reko dispôs de uma ocasião para marcar, mas rematou sobre a baliza e o intervalo chegou sem mais nada digno de registo e sem deixar saudades, tão pobre foi o futebol apresentado.



A segunda parte foi ainda pior e os guarda-redes foram, no essencial, meros espetadores, com o Penafiel sempre seguro na defesa e o Leixões a não ter arte para se aproximar com real perigo da baliza adversária.



O encontro acabou por ficar decidido nos descontos, através do recém-entrado Suker, num lance em que acreditou que podia finalizar e quando parecia que o guarda-redes Ricardo Ribeiro podia chegar primeiro.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Penafiel, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Hélder Suker, 90+4 minutos



Equipas:



- Leixões: Ricardo Ribeiro, João Amorim, Danrlei, Léo Bolgado, Rafael Vieira (João Oliveira, 64), Paulité (Renato Soares, 83), Zag (Wakaso, 46), Fabinho (Simão, 64) Rafa, Moisés Conceição (João Lima, 46) e Adriano Amorim.



(Suplentes: Ricardo Moura, Paulo Alves, João Lima, Simão, Wakaso, João Oliveira, Renato Soares, Ricardo Teixeira e Agostinho).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Penafiel: Pedro Silva, Rúben, João Miguel, Diogo Brito, Adílio Santos (Hélder Suker, 90+1), João Oliveira (Batista, 88), Reko, Filipe Cardoso, João Silva (Bruno Pereira, 88), Hugo Firmino (Miguel Maga, 74) e Robinho.



(Suplentes: Manuel Baldé, Bruno Pereira, Hélder Suker, Edu Pinheiro, Chico, Batista, André Silva, Miguel Maga e Pedro Vieira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: João Pinheiro (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zag (05), Danrlei (24), Léo Bolgado (50) e João Silva (76).



Assistência: 1.634 espetadores.