Penafiel e Oliveirense empataram num jogo que merecia golos

O dia era emotivo para os ‘rubro-negros’, num regresso a casa que serviu de homenagem a André Silva, falecido no acidente de automóvel que também vitimou o irmão Diogo Jota, e Joaquim Oliveira, antigo líder da SAD e filho da terra, desaparecido na véspera do jogo.



Dois remates perigosos em minuto e meio de jogo deixaram água na boca nos adeptos e, na verdade, o primeiro tempo foi equilibrado, embora sem muitas mais aproximações às duas balizas.



As maiores emoções ficaram reservadas para o segundo tempo, com Rúben Alves, aos 48 minutos, a desperdiçar um ‘penálti em movimento’, ao errar o remate após se antecipar a Vasco Santos na entrada da área da Oliveirense.



Na resposta, a formação de Oliveira de Azeméis também podia ter marcado, mas Femenías levou a melhor diante de João Silva, num ‘duelo’ que se repetiu aos 90.



Neste período, o Penafiel teve mais iniciativa, voltou a ficar perto de marcar aos 69 minutos, face a uma Oliveirense que apostou claramente nas transições, numa estratégia que também podia ter dado resultados.



Com este empate, o Penafiel alcançou o primeiro ponto no campeonato, enquanto a Oliveirense soma dois.







Jogo no estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Oliveirense, 0-0.



Equipas:



- Penafiel: Joan Femenías, Gonçalo Negrão (Francisco Ferreira, 60), João Miguel (Cláudio Silva, 84), Jaime Sánchez, Bruno Pereira, Pedro Sá, Reko, Davo, Rúben Alves (Pedro Vieira, 84), Jota Silva (Madi Queta, 60) e Raúl Alcaina (Joseph Séry, 74).



(Suplentes: Manuel Baldé, Francisco Ferreira, Cláudio Silva, Iano Simão, Gustavo Fernandes, Pedro Vieira, Suker, Madi Queta e Joseph Séry).



Treinador: Pedro Russiano.



- Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Vasco Santos, Bura, Frederico Namora, Douglas Borel, Diogo Pereira (Manga Foe-Ondoa, 75), Sabino, Armando Lopes, João Silva (Lucas Henrique, 90+1), Pedro Martelo (Gustavão, 60) e Bruno Silva (João Adriano, 90+1).



(Suplentes: Nitai Greis, Tyler Keating, Simão Martins, Tomoya Takahashi, Manga Foe-Ondoa, Lucas Henrique, João Adriano, Miguel Monteiro e Gustavão).



Treinador: Jorge Pinto.



Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: nada a registar.



Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.



