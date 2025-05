Penafiel empata e termina série de derrotas

Os golos do encontro foram apontados na segunda parte por João Rego e André Silva, período em que o Penafiel conseguiu equilibrar as operações, depois de ter sido dominado pelos benfiquistas no primeiro tempo.



As ‘águias’ controlaram por completo o primeiro tempo, mas não conseguiram materializar em golo as oportunidades criadas por João Rego, Gustavo Varela e Diogo Spencer, aos nove, 17 e 23 minutos, respetivamente.



Após o intervalo, a equipa de Nélson Veríssimo foi mais eficaz na finalização e conseguiu inaugurar o marcador, aos 51, por intermédio de João Rego, jogador que cabeceou com sucesso para o 1-0, após um cruzamento de Tiago Parente.



O Penafiel reagiu ao golo sofrido, alcançando a igualdade volvidos três minutos. O responsável pelo 1-1 foi André Silva que rematou colocado, após assistência de Edu Pinheiro, não dando hipóteses de defesa ao guardião Pedro Souza.



Ainda no primeiro quarto de hora da segunda parte (58 minutos), naquele que foi o melhor período do encontro, o Benfica B só não voltou para a frente do marcador porque o remate de Gustavo Varela embateu na trave da baliza defendida por Manuel Baldé, mantendo-se o 1-1 até ao apito final.



Com o empate, o Benfica B soma agora 52 pontos e ocupa a sexta posição, enquanto o Penafiel é 10.º com 44, quando falta disputar uma jornada para o final do campeonato.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Penafiel, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, João Rego, 51 minutos.



1-1, André Silva, 54.



Equipas:



- Benfica B: Pedro Souza, Diogo Spencer (Filipe Cruz, 76), Gustavo Marques, Joshua Wynder, Nuno Félix, Tiago Parente, João Veloso (Rafael Luís, 67), Luan Farias (Beni Souza, 88), Hugo Félix (Ivan Lima, 76), João Rego e Gustavo Varela (José Melro, 67).



(Suplentes: Diogo Ferreira, Filipe Cruz, Lenny Lacroix, Paul Okon, Rafael Luís, Diogo Prioste, Beni Souza, José Melro e Ivan Lima).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Penafiel: Manuel Baldé, Gonçalo Negrão (Diogo Brito, 68), João Miguel, Rúben Pereira, Bruno Pereira (João Silva, 76), Edu Pinheiro (João Leal, 88), Ewerton, André Silva, Reko (Diogo Batista, 45), Chico Teixeira (Miguel Maga, 68) e Hélder Suker.



(Suplentes: Filipe Ferreira, Miguel Maga, Diogo Brito, Gustavo Fernandes, João Silva, Diogo Batista, João Leal, Pedro Vieira e Jota Silva).



Treinador: Hélder Cristóvão.



Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gustavo Marques (58), João Silva (80) e Rúben Pereira (82).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.