Penafiel entra a vencer na II Liga

Robinho, através de grande penalidade, aos 34 minutos, André Silva, aos 60, e Jota Silva, a fechar já em período de compensação, aos 90+6, foram os autores dos golos da partida.



Os ‘rubro negros’ dominavam no capítulo da posse de bola, mas de forma inconsequente, até que, num lance fortuito originado por um lançamento lateral longo, André Silva ganhou posição a Ricardo Teixeira e caiu no interior da área, levando o árbitro a apontar prontamente para a marca dos 11 metros, aos 26 minutos.



Após uma longa consulta do videoárbitro, a partir da atual temporada também disponível nos encontros da II Liga, Robinho foi chamado à conversão e enganou Igor Stefanovic para inaugurar o marcador.



Já no segundo tempo, aos 60 minutos, o Penafiel manteve-se melhor na partida e André Silva, após grande cruzamento de Robinho, apareceu ao segundo poste para sentenciar definitivamente o vencedor do encontro.



Nos instantes finais da partida, ao sexto minuto dos descontos, o recém-entrado na partida Jota Silva ainda teve tempo para ampliar para o 3-0 final, através de uma grande jogada individual.



Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Leixões, 3-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Robinho, 29 minutos.



2-0, André Silva, 60.



3-0, Jota Silva, 90+6.



Equipas:



- Penafiel: Pedro Silva, Miguel Maga, Rúben Pereira, João Miguel, João Silva, Diogo Batista (Filipe Ferreira, 63), João Oliveira (Jota Silva, 86), Reko, André Silva (Chico Teixeira, 63), Hugo Firmino (Gabriel Barbosa, 87) e Robinho (Pedro Vieira, 78).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Rúben Freitas, Diogo Brito, Bruno Pereira, Filipe Cardoso, Gabriel Barbosa, Pedro Vieira, Jota Silva e Chico Teixeira).



Treinador: Hélder Cristóvão.



- Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim, Rafael Silva, Ricardo Teixeira (Fabinho Baptista, 62), Léo Bolgado, Bright Godwin (Avto, 62), Fabinho (Morufdeen Moshood, 76), Paulinho (Rafa Freitas, 39), Alhassan Wakaso (Renato Luís, 65), Ricardo Valente e Adriano Amorim.



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Fabinho Baptista, Danrlei Santos, Evrard Zag, Renato Luís, Rafa Freitas, Moisés Conceição, Morufdeen Moshood e Avto).



Treinador: Pedro Ribeiro.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para lhassan Wakaso (06), Ricardo Ribeiro (40), André Silva (45), Léo Bolgado (45+1), Chico Teixeira (70) e Fabinho Baptista (90+6).



Assistência: Cerca de 400 espetadores.