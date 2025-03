Penafiel falha subida ao comando

Sem vencerem desde a jornada 19, no triunfo caseiro frente ao Feirense, os viseenses marcaram aos sete minutos, com Yuri Araújo a finalizar uma assistência na esquerda de Gautier Ott, reacendendo a esperança do Académico de Viseu ainda lutar pelos lugares de subida.



Cedo em vantagem, os beirões tiveram uma primeira parte defensivamente imaculada, sem que o Penafiel tivesse conseguido acercar-se com perigo das redes de Brígido.



Só de bola parada é que os comandados de Hélder Cristóvão conseguiam dar algum trabalho à defesa dos viseenses, mas sem que o guarda-redes do Académico tivesse que fazer qualquer defesa digna de registo.



No segundo tempo, o Penafiel entrou mais pressionante, na procura do golo que poderia ter chegado aos 62 minutos, num cabeceamento na área, e só uma grande defesa de Brígido impediu o golo de Zé Leite.



Os viseenses nunca deixaram de procurar o segundo golo, e em rápidas transições iam mantendo ‘em sentido’ a defesa penafidelense.



E foi numa rápida transição que aos 89 minutos Marinelli poderia ter marcado o segundo, com Marquinho a cruzar na direita e o extremo uruguaio a aparecer isolado na área, mas a cabecear à figura de Manuel Baldé.



Com este resultado o Académico de Viseu manteve o 10.º lugar, agora com 37 pontos, enquanto o Penafiel está, à condição, na vice-liderança da II Liga, com 43.







Jogo no Estádio do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu - Penafiel, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Yuri Araújo, 07 minutos.







Equipas:



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Paulinho, Sori Mané, André Almeida, Henrique Gomes, Milioransa (Michelis, 82), Samba Koné (Messeguem, 62), Luís Silva, Yuri Araújo (Marinelli, 78), Gautier Ott (Marquinho, 78) e André Clóvis (Diogo Almeida, 62).



(Suplentes: Gril, Michelis, João Pinto, Messeguem, Mortimer, Bandarra, Marinelli, Marquinho e Diogo Almeida).



Treinador: Sérgio Vieira.



- Penafiel: Manuel Baldé, Miguel Maga, Rúben Pereira (Bruno Pereira, 81), João Miguel, Gustavo Fernandes, João Silva (Robinho, 39), Reko, Tiago Rodrigues, Diogo Batista (Ewerton, 81), André Silva e Fatai (Suker, 64).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Suker, Jota Silva, Bruno Pereira, Diogo Brito, Gonçalo Negrão, Zé Leite, Robinho e Ewerton)



Treinador: Hélder Cristovão.



Árbitro: David Rosa (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Rúben Pereira (21), André Clóvis (23), Samba Koné (40, Henrique Gomes (45+2), André Almeida (49), Luís Silva (54), Tiago Rodrigues (77) e Robinho (90+7).



Assistência: 1.256 espetadores.