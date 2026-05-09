Futebol Nacional
Penafiel garante permanência na II Liga com vitória sobre o campeão
O Penafiel venceu na receção ao já promovido Marítimo por 1-0 e garantiu a permanência na II Liga, a uma jornada do fim, num jogo decidido por Zé Leite nos descontos.
O extremo penafidelense marcou o único golo do jogo, aos 90+2 minutos, após duas defesas do estreante Alfonso Pastor, que ainda defendeu uma grande penalidade, aos 69, numa decisão após demorada consulta ao vídeoárbitro.
Estes dois momentos podem passar uma imagem distorcida de um jogo em que os insulares foram claramente superiores na maior parte do tempo.
O Penafiel fez guarda de honra ao campeão Marítimo e pareceu levar o gesto demasiado à letra. A precisar de vencer para assegurar a permanência, entregou iniciativa e posse aos insulares e limitou-se a defender durante quase toda a primeira parte.
Apesar das sete alterações relativamente ao último jogo, o Marítimo dispôs da única situação para desfazer o ‘nulo’, aos 41 minutos, mas José Cruz precipitou-se no remate, após triangulação pela direita.
Os 'rubro-negros' surgiram mais ousados no segundo tempo, logrando algumas aproximações prometedoras, sobretudo a partir das entradas de Zé Leite e Álvaro Santos.
Reko, aos 69 minutos, permitiu a defesa a Alfonso da marca de grande penalidade, antes de José Melro dispor de uma soberana oportunidade de golo para os insulares, batidos já nos descontos, na sequência de uma transição rápida pela esquerda.
Com este resultado, o Penafiel subiu ao 12.º lugar, com 41 pontos, e garantiu a permanência, enquanto o Marítimo segue líder, com 66.
Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Marítimo, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Zé Leite, 90+2 minutos.
Equipas:
- Penafiel: Joan Femenías, Jaime Sánchez (Rúben Alves, 90+2), Jorge Meré, Cláudio Silva, Soma Anzai, Pedro Sá, Reko, Teddy Alloh (Bruno Pereira, 84), Joseph Séry (Zé Leite, 57), Ricardo Schutte (Raúl Alcaina, 84) e Davo (Álvaro Santos, 57).
(Suplentes: Miguel Oliveira, Gonçalo Negrão, João Miguel, Bruno Pereira, Ibrahima Kébé, Rúben Alves, Zé Leite, Álvaro Santos e Raúl Alcaina.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Marítimo: Alfonso Pastor, Xavi Grande, Erivaldo Almeida, Rodrigo Borges, Afonso Freitas (Paulo Henrique, 71), Danilovic (Guirassy, 71), Marco Cruz (Nélio Batista, 90+2), Francisco Gomes, Raphael Guzzo, Peña Zauer (Simo Bouzaidi, 81) e Adrián Butzke (José Melro, 81).
(Suplentes: Kimiss, Madsen, Paulo Henrique, Rodrigo Andrade, Nélio Batista, Guirassy, José Melro, Simo Bouzaidi e Borukov.)
Treinador: Miguel Moita.
Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Danilovic (10), Ricardo Schutte (25) e Cláudio Silva (45+1).
Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.
(Com Lusa)