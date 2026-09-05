Futebol Nacional
Penafiel goleia Académica
O Penafiel somou o terceiro triunfo consecutivo na II Liga ao golear a Académica por 4-1, na quinta jornada, num jogo marcado por expulsões, penáltis, grandes golos e chuva numa tarde tórrida.
Svensson, com um golo e duas assistências, foi a figura maior de um encontro em que a eficácia dos locais, mesmo em desvantagem numérica (Pedro Sá e Carbonell foram expulsos), justificou o triunfo, embora por números excessivos.
O jogo começou animado e num ritmo acima do calor que se fazia sentir, com os locais a reagirem ao atrevimento inicial dos ‘estudantes’. Aos 13 minutos, Svensson rematou para defesa de Carlos Alves, que evitou o golo com uma grande intervenção.
Na resposta, uma transição rápida colocou Afonso Rodrigues perto do golo, mas o remate cruzado do estremo da Académica saiu ligeiramente ao lado.
As saídas rápidas eram a aposta dos ‘estudantes’, que voltaram a ameaçar aos 22 minutos, quando Marcos Paulo se desentendeu com Fauré no momento do passe, desperdiçando mais uma boa ocasião.
Quem não marca, sofre, e Pedro Sá confirmou o ditado aos 36 minutos, inaugurando o marcador com um remate em jeito e colocado à entrada da área. A Académica acusou o golo e, pouco depois, sofreu o segundo, num erro defensivo aproveitado pelo ’baixinho’ Davo, que deu a melhor sequência, de cabeça, a um livre lateral de Carbonell.
Pedro Sá foi expulso antes do intervalo, mas o Penafiel revelou grande eficácia no segundo tempo, chegando ao terceiro golo aos 57 minutos, por João Pinto, após assistência de calcanhar de Svensson, que assinou o quarto, aos 71, de grande penalidade.
A Académica teve mais iniciativa e criou várias oportunidades, mas só conseguiu reduzir nos descontos, por Leandro Silva, também de penálti.
Com este resultado, o Penafiel assumiu à condição a liderança, com os mesmos 10 pontos do Lourosa, que tem menos um jogo, enquanto a Académica, que soma duas derrotas seguidas, ocupa por agora o quarto lugar, com nove.
Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Académica, 4-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Pedro Sá, 36 minutos.
2-0, Davo, 42.
3-0, João Pinto, 57.
4-0, Svensson, 71 (grande penalidade).
4-1, Leandro Silva, 90+2 (grande penalidade).
Equipas:
- Penafiel: Miguel Oliveira, Jaime Sánchez (Douglas Torre, 84), Pica, Cláudio Silva (Iano Simão, 25), Gonçalo Negrão, Carbonell, Pedro Sá, Teddy Alloh, João Pinto (Mairlon Oliveira, 83), Svensson (Schutte, 79) e Davo (Francisco Varela, 46).
(Suplentes: Eric Puerto, Iano Simão, João Miguel, Duarte Oliveira, Douglas Torre, Francisco Varela, Mairlon Oliveira, Carlinhos Augusto, Juanda, Clau Mendes, Schutte e Konrad Sinyam.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Académica: Carlos Alves, Kaká (Rui Gomes, 61), Ricardo Teixeira (Hugo Nunes, 79), Ni Rodrigues, Hélder Lopes, Leandro Silva, Marcos Paulo (João Oliveira, 79), Sinisterra (Martim Tavares, 46), Afonso Rodrigues, Ilies Fauré (Amadou Coundoul, 61) e Mané.
(Suplentes: Nuno Macedo, Victor Braga, Guilherme Silva, Kauan, Tiago Soares, Hugo Nunes, João Oliveira, Martim Tavares, Amadou Coundoul e Rui Gomes.)
Treinador: António Barbosa.
Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).
Ação disciplinar: Cartões amarelos para Hélder Lopes (40), Carbonell (53 e 73), Svensson (62), Schutte (80), Ni Rodrigues (86), Gonçalo Negrão (90+1) e Miguel Oliveira (90+4). Cartão vermelho direto para Pedro Sá (45+3) e por acumulação de amarelos para Carbonell (73).
Assistência: Cerca de 3.000 espectadores.
O jogo começou animado e num ritmo acima do calor que se fazia sentir, com os locais a reagirem ao atrevimento inicial dos ‘estudantes’. Aos 13 minutos, Svensson rematou para defesa de Carlos Alves, que evitou o golo com uma grande intervenção.
Na resposta, uma transição rápida colocou Afonso Rodrigues perto do golo, mas o remate cruzado do estremo da Académica saiu ligeiramente ao lado.
As saídas rápidas eram a aposta dos ‘estudantes’, que voltaram a ameaçar aos 22 minutos, quando Marcos Paulo se desentendeu com Fauré no momento do passe, desperdiçando mais uma boa ocasião.
Quem não marca, sofre, e Pedro Sá confirmou o ditado aos 36 minutos, inaugurando o marcador com um remate em jeito e colocado à entrada da área. A Académica acusou o golo e, pouco depois, sofreu o segundo, num erro defensivo aproveitado pelo ’baixinho’ Davo, que deu a melhor sequência, de cabeça, a um livre lateral de Carbonell.
Pedro Sá foi expulso antes do intervalo, mas o Penafiel revelou grande eficácia no segundo tempo, chegando ao terceiro golo aos 57 minutos, por João Pinto, após assistência de calcanhar de Svensson, que assinou o quarto, aos 71, de grande penalidade.
A Académica teve mais iniciativa e criou várias oportunidades, mas só conseguiu reduzir nos descontos, por Leandro Silva, também de penálti.
Com este resultado, o Penafiel assumiu à condição a liderança, com os mesmos 10 pontos do Lourosa, que tem menos um jogo, enquanto a Académica, que soma duas derrotas seguidas, ocupa por agora o quarto lugar, com nove.
Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Académica, 4-1.
Ao intervalo: 2-0.
Marcadores:
1-0, Pedro Sá, 36 minutos.
2-0, Davo, 42.
3-0, João Pinto, 57.
4-0, Svensson, 71 (grande penalidade).
4-1, Leandro Silva, 90+2 (grande penalidade).
Equipas:
- Penafiel: Miguel Oliveira, Jaime Sánchez (Douglas Torre, 84), Pica, Cláudio Silva (Iano Simão, 25), Gonçalo Negrão, Carbonell, Pedro Sá, Teddy Alloh, João Pinto (Mairlon Oliveira, 83), Svensson (Schutte, 79) e Davo (Francisco Varela, 46).
(Suplentes: Eric Puerto, Iano Simão, João Miguel, Duarte Oliveira, Douglas Torre, Francisco Varela, Mairlon Oliveira, Carlinhos Augusto, Juanda, Clau Mendes, Schutte e Konrad Sinyam.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Académica: Carlos Alves, Kaká (Rui Gomes, 61), Ricardo Teixeira (Hugo Nunes, 79), Ni Rodrigues, Hélder Lopes, Leandro Silva, Marcos Paulo (João Oliveira, 79), Sinisterra (Martim Tavares, 46), Afonso Rodrigues, Ilies Fauré (Amadou Coundoul, 61) e Mané.
(Suplentes: Nuno Macedo, Victor Braga, Guilherme Silva, Kauan, Tiago Soares, Hugo Nunes, João Oliveira, Martim Tavares, Amadou Coundoul e Rui Gomes.)
Treinador: António Barbosa.
Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).
Ação disciplinar: Cartões amarelos para Hélder Lopes (40), Carbonell (53 e 73), Svensson (62), Schutte (80), Ni Rodrigues (86), Gonçalo Negrão (90+1) e Miguel Oliveira (90+4). Cartão vermelho direto para Pedro Sá (45+3) e por acumulação de amarelos para Carbonell (73).
Assistência: Cerca de 3.000 espectadores.
(Com Lusa)