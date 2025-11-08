Penafiel impõe primeiro empate ao líder Sporting B

Com este resultado, o Sporting B, que tem menos um jogo, reforçou a liderança, com 22 pontos, enquanto o Penafiel subiu provisoriamente ao nono lugar, com 13.



O emblema nortenho defrontou, em casa emprestada, o líder e apostou quase sempre na contenção, juntando linhas e povoando a zona central, numa estratégia que penalizou o ataque, quase sempre limitado a ações individuais.



Apesar do domínio territorial, os 'leões' não imprimiam grande velocidade para criar desequilíbrios nos corredores, logrando criar perigo a partir de uma desatenção defensiva que Samuel Justo e, na recarga, Rafael Nel desaproveitaram.



Este lance aos 21 minutos teve réplica aos 27, numa das raras vezes em que Rodrigo Ribeiro conseguiu espaço na área, mas Femenías defendeu o remate e Manuel Mendonça falhou a recarga.



Outra raridade no jogo foi a pressão subida dos médios do Penafiel, mas uma boa leitura tática de Reko resultaria no primeiro golo, aos 34 minutos, anotado por Gonçalo Negrão, com um remate colocado à entrada da área, na sequência de um pontapé de canto.



O Penafiel era feliz no lance e na estratégia, mas o Sporting B lograria chegar ao empate praticamente no arranque do segundo tempo, aos 52 minutos, num cabeceamento de Rafael Nel, após cruzamento de José Silva da direita.



Neste período, o jogo foi mais repartido, mas faltou emoção e oportunidades junto das duas balizas, subsistindo o empate.







Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela.



Penafiel – Sporting B, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Gonçalo Negrão, 34 minutos.



1-1, Rafael Nel, 52.







Equipas:



- Penafiel: Joan Femenías, Francisco Ferreira, João Miguel, Gustavo Fernandes, Iano Simão, Gonçalo Negrão (Rúben Alves, 60), Reko, Kebe (Jota Silva, 88), Álvaro Santos (Pedro Sá, 88), Davo (Teddy Alloh, 79) e Pedro Vieira (Joseph Séry, 60).



(Suplentes: Miguel Oliveira, Jaime Sánchez, Cláudio Silva, Teddy Alloh, Pedro Sá, Dani Molina, Rúben Alves, Joseph Séry e Jota Silva.)



Treinador: José Manuel Aira.



- Sporting B: Diego Calai, José Silva (Paulo Cardoso, 68), Bruno Ramos, João Muniz (Rodrigo Dias, 46), David Moreira, Manuel Mendonça, Samuel Justo (Flávio Gonçalves, 79), Ryan Lucas (Eduardo Felicíssimo, 60), Salvador Blopa, Rafael Nel e Rodrigo Ribeiro (Mauro Couto, 68).



(Suplentes: Guilherme Pires, Rômulo Júnior, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Mauro Couto, Gabriel Silva e Paulo Cardoso).



Treinador: João Gião.







Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartões amarelos para Salvador Blopa (18), Francisco Ferreira (39) e Rúben Alves (88).



Assistência: 753 espetadores.