Futebol Nacional
Penafiel sai da zona de descida
O Penafiel recebeu e venceu o Lusitânia de Lourosa por 2-0, com um ‘bis’ de Álvaro Santos, no encerramento da 22.ª jornada da II Liga, num jogo que premiou a equipa mais ambiciosa em campo.
Com o segundo triunfo consecutivo no campeonato, o Penafiel subiu ao 14.º lugar, com 26 pontos, largando os lugares de descida, enquanto o Lourosa, que viu interrompida uma série de três jogos sem perder, é sexto, com os mesmos 31 pontos do Feirense, quinto.
As duas equipas precisavam da vitória, por razões distintas, mas o conforto pontual dos lusitanistas pesou mais do que a pressão sobre os rubro-negros, uma equipa defensivamente coesa e apostada nas saídas rápidas.
A iniciativa de João Vasco, concluída com um remate à figura de Femenías, aos sete minutos, foi uma espécie de oásia no comportamento ofensivo dos lusitanistas, pouco avisados defensivamente após a ameaça de Schutte, isolado pela direita, aos 13, valendo a rápida saída de Victor Hugo a fazer a ‘mancha’.
De um livre lateral, aos 24 minutos, Cláudio Silva inaugurou mesmo o marcador, mas na revisão da jogada pelo vídeoárbitro (VAR) verificou-se que o central estava adiantado na altura do cabeceamento.
Este lance poderia ter sido um estímulo para os forasteiros, mas funcionou ao contrário, porque logo a seguir, aos 31, o Penafiel adiantou-se, por Álvaro Santos a corresponder de cabeça a um cruzamento de Negrão da direita.
A reação do Lourosa ficou-se por um cruzamento ‘venenoso’ de Luís Rocha da direita, ainda assim pouco para quem tinha a expetativa de poder isolar-se no quarto lugar.
O cenário ficou ainda pior para os pupilos de Pedro Miguel quando Álvaro Santos, aos 50 minutos, aproveitou uma defesa incompleta de Victor Hugo para fazer o segundo golo e sentenciar o encontro.
O guarda-redes lusitanista redimiu-se deste lance em dois momentos na parte final do encontro, aa parar quatro remates que levavam o caminho da baliza lusitanista.
Jogo no Estádio Municipal, 25 de Abril, em Penafiel.
Penafiel – Lusitânia de Lourosa, 2-0.
Ao intervalo: 1-0.
Marcadores:
1-0, Álvaro Santos, 31 minutos.
2-0, Álvaro Santos, 50.
Equipas:
- Penafiel: Joan Femenías, Gonçalo Negrão (Soma Anzai, 72), Jorge Meré (Iano Simão, 45+3), Cláudio Silva, Jaime Sánchez, Bruno Pereira, Álex Carbonell (Reko, 62), Pedro Sá, Rúben Alves (Joseph Séry, 72), Álvaro Santos e Ricardo Schutte (Davo, 72).
(Suplentes: Manuel Baldé, Iano Simão, Meireles Injai, Ibrahima Kébé, Reko, Soma Anzai, Davo, Joseph Séry e Raúl Alcaina.)
Treinador: José Manuel Aira.
- Lusitânia de Lourosa: Victor Hugo, Josué, Silvério, Bruno Faria (Palacios, 66), Tiago Mesquita (Danny, 56), Arsénio, Tokinho Dória (Miguel Teixeira, 46), Luís Rocha (Tiago Cerveira, 78), João Vasco, Miguel Pereira e Rodrigo Martins (João Silva, 56).
(Suplentes: Marco Ribeiro, Gonçalo Braga, Tiago Cerveira, Danny, Mimito Biai, Fabinho, Miguel Teixeira, João Silva e Palacios.)
Treinador: Pedro Miguel.
Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).
Ação disciplinar: Cartões amarelos para Tokinho Dória (22), Cláudio Silva (32), Bruno Faria (45+7), Álex Carbonell (51), Jaime Sánchez (53) e Davo (90+2).
Assistência: Cerca de 800 espetadores.
