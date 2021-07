Penafiel vence Moreirense e avança na Taça da Liga

Os penafidelenses, sempre mais agressivos e rápidos sobre a bola, adiantaram-se merecidamente no marcador por Rui Pedro, aos 67 minutos, mas o Moreirense restabeleceu a igualdade no minuto seguinte, aos 68, por Franco, fixando o resultado no tempo regulamentar. Nos penáltis, só João Amorim não marcou pelo Penafiel, vitorioso no final após falhas de Rafael Martins e Franco.



A equipa da II Liga esteve melhor no jogo, mas só conseguiu marcar no segundo tempo, capitalizando uma deficiente reposição de bola do adversário, com Feliz a servir, na área do Moreirense, Rui Pedro, que recebeu a bola, rodou e rematou cruzado, batendo Miguel Oliveira.



O Moreirense, que melhorou de rendimento no segundo tempo, sobretudo a partir da entrada de Yan Matheus, foi feliz por ter alcançado o empate no minuto a seguir, por Franco, que recebeu nas costas da defesa e bateu Caio Secco, que ainda travou o primeiro remate.



As duas equipas, que até conseguiram disfarçar a falta de ritmo própria de início de época, podiam ter desfeito a igualdade ainda no tempo regulamentar, mas o empate subsistiu, num jogo que ficou marcado pelas lesões aparentemente graves dos penafidelenses Gustavo Henrique e David Caiado (ambas nos joelhos).



Jogo no Estádio 25 de Abril, em Penafiel.



Penafiel – Moreirense, 1-1 (4-3 gp).



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Rui Pedro, 67 minutos.



1-1, Franco, 68.







Desempate por grandes penalidades:



1-0, Roberto.



1-1, Yan Matheus.



2-1, Capela.



2-1, Rafael Martins (Caio Secco defendeu).



3-1, Feliz.



3-2, André Luís.



3-2, João Amorim (remate para fora).



3-3, Walterson.



4-3, Zé Valente.



4-3, Franco (remate para fora).



Equipas:



- Penafiel: Caio Secco, Edson Farias, Capela, Silvério, Simãozinho, Feliz, David Caiado (Zé Valente, 77), João Amorim, Gustavo Henrique (Robinho, 54, Pedro Prazeres, 90+5), Rui Pedro (Ronaldo Tavares, 77) e Roberto.



(Suplentes: Filipe Ferreira, Vitinha, Ruca, Leandro, Zé Valente, Pedro Prazeres, Robinho, Pedro Soares e Ronaldo Tavares).



Treinador: Pedro Ribeiro.



- Moreirense: Migue Oliveira, Ismael, Rosic, Artur Jorge, Abdu Conté, Fábio Pacheco, Franco, Filipe Soares (André Luís, 86), Walterson, Rafael Martins e Felipe Pires (Yan Matheus, 65).



(Suplentes: Kewin Silva, Frimpong, Abdoulaye Ba, Matheus Silva, Ibrahima, Sori Mané, Galego, Yan Matheus e André Luís).



Treinador: João Henriques.



Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Filipe Soares (70), Silvério (72).