Penafiel vence na visita ao Marítimo com reviravolta na segunda parte

Com este resultado, os penafidelenses ascendem ao primeiro lugar, à condição, com 21 pontos, ao passo que os insulares seguem na quinta posição, com 15, os mesmos do Leixões, que tem menos um jogo.



Carlos Daniel, no primeiro minuto, conferiu uma vantagem madrugadora ao 'leão' do Almirante Reis, mas Reko (31) e Robinho (61) concretizaram a reviravolta no marcador para a 'turma' visitante.



Muitos adeptos procuravam o melhor lugar e já o Marítimo estava em vantagem, por intermédio de Carlos Daniel, ainda no primeiro minuto, com um desvio perante o desamparado Manuel Baldé, que não teve hipóteses.



Depois do golo, os madeirenses baixaram as linhas, tendo o Penafiel aproveitado para chegar ao empate, à passagem da meia hora, com Reko, solto de marcação na área, a cabecear para o fundo das redes, na sequência de um canto.



Na compensação da primeira parte, dupla ocasião para os nortenhos, que quase concretizaram a reviravolta, mas Gonçalo Tabuaço brilhou, em duas ocasiões, após remates de Gabriel Barbosa e Tiago Rodrigues, em jogadas consecutivas.



Na segunda metade, a toada de jogo manteve-se, sendo que o Penafiel chegou mesmo ao 2-1, aos 61, com um tento de Robinho, que tirou um adversário da frente e atirou a contar, operando a 'remontada'.



Até final, apesar da maior pressão dos 'verde rubros', jogou-se muito pouco futebol, com várias picardias entre os jogadores, o que favoreceu os forasteiros, que conseguiram segurar a vantagem e levar os três pontos na bagagem.