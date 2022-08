Penafiel vence Sporting da Covilhã e conquista primeira vitória

Os penafidelenses inauguraram o marcador por Lucas (26) e aumentaram a contagem já nos descontos por Batista (90+01), que tinha ‘saltado’ há pouco do banco.



Numa primeira metade equilibrada, os ‘leões da serra’, em casa, foram a primeira equipa a criar perigo, quando, no primeiro minuto de jogo, Kukula, de cabeça, obrigou Caio a defesa apertada para canto.



A resposta só chegou passados 20 minutos, com o remate cruzado de Edi Semedo a rasar o poste serrano.



Com o Covilhã a evidenciar dificuldades em desequilibrar e os durienses com maior facilidade em chegar perto da área adversária e mais rematadores, a formação orientada por Filó chegou à vantagem aos 26 minutos, de bola parada.



Num canto batido por Mica, o capitão Lucas cabeceou, a bola bateu na barra e entrou na baliza.



Aos 31 minutos, Edi Semedo, num remate de longe, testou a atenção de Bolas, que defendeu para canto, pouco depois Edi Semedo obrigou o guarda-redes serrano a nova intervenção.



Logo após o reatamento, o Penafiel podia ter aumentado a contagem, mas Bruno Bolas defendeu o cabeceamento de Roberto, em resposta ao canto apontado por Mica. Aos 54 minutos, de livre, Gilberto teve o empate nós pés, só que o remate forte foi travado por Caio Secco.



Os dois treinadores mexeram nas equipas, mas o Penafiel foi competente a gerir o resultado, face a um Sporting da Covilhã incapaz de criar situações flagrantes de golo.



Já no tempo de compensação, Batista, perante a passividade da defensiva serrana, aumentou a contagem e pouco depois Adriano podia marcar o terceiro golo, negado por Bolas.



Os três pontos permitiram ao Penafiel ultrapassar o Covilhã e saltar provisoriamente do 16.º para o 10.º posto da classificação.







Jogo realizado no Estádio Santos Pinto, na Covilhã, Castelo Branco.



Sporting da Covilhã – Penafiel: 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Lucas, 26 minutos.



0-2, Batista, 90+01 minutos.







Equipas:



- Sporting da Covilhã: Bruno Bolas, Tiago Moreira (Diogo Rodrigues, 78), Adams, Jaime (Nuno Rodrigues, 70), Jorginho (Gildo, 78), Gilberto, Seydine N’diaye, Zé Tiago (Perea, 70), Beléa (Tamba, 60), Felipe Dini e Kukula.



(Suplentes: Igor Araújo, Diogo Rodrigues, Casagrande, Sérgio Quintero, Perea, Cornélio, Gildo, Nuno Rodrigues e Fabrice Tamba)



Treinador: Leonel Pontes.



- Penafiel: Caio Secco, Robinho, Leandro, Lucas Tagliapietra, Afonso Figueiredo, Filipe, Reko (João Oliveira, 60), Feliz (Adriano Castanheira, 70), Edi Semedo (Batista, 83), Mica (Adílio Santos, 83) e Roberto (Fortes, 70).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Silvério, Molvagaard, Adriano Castanheira, João Oliveira, Batista, Rúben Freitas, Adílio Santos e Fortes).



Treinador: Filipe Rocha.







Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Jaime (13), Robinho (23), Reko (40), Filipe (53), João Oliveira (83) e Adílio Santos (85).



Assistência: Cerca de 550 espetadores.