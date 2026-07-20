Pepa assume que "vão ter de entrar novos jogadores" no Estrela da Amadora

“Não vamos estar aqui a esconder as coisas, não vale a pena. Nunca fui de andar às curvas e às voltas, sou muito pragmático, frontal e sincero. É muito natural que vão ter de entrar jogadores", assumiu o técnico, em roda de imprensa realizada no Estádio José Gomes, na Amadora, logo após um treino aberto ao público.



A sessão de trabalho, na qual participaram 24 futebolistas, entre os quais o guarda-redes Afonso Santos, pertencente ao escalão de juniores do clube, contou com a presença de uma centena de espectadores na bancada principal do recinto estrelista.



Com dois reforços assegurados [Beni e Lovro Zvonarek] e vários elementos promovidos desde a equipa sub-23, Pepa reconhece que o Estrela da Amadora se encontra no mercado para reforçar vários setores, mas manifesta a importância de “ter paciência” para que o plantel se componha sem sobressaltos.



“É o mercado, é mesmo assim até ao dia [de encerramento], agora nem é 31 de Agosto, acho que é a 02 ou 03 de setembro [04 de setembro]. Portanto, temos de ter paciência”, afirmou o técnico de 45 anos.



Pepa regressa à I Liga portuguesa após quatro anos fora do país, período durante o qual orientou Al Tai (Arábia Saudita), Cruzeiro e Sport (Brasil) e Al Ahli (Catar), e considera ter encontrado um campeonato mais evoluído do que aquele que havia deixado.



“Cresceu tudo, é como tudo na vida, tudo evolui. Às vezes é como aquela história, por vezes um telemóvel ou um computador passado um ano, vamos ver e já está fora de moda. E já passou como, quando comprei o último modelo que havia? Isto é mesmo assim, a vida é assim - é andar para a frente, evolução”, realçou.



Após três desafios particulares frente a Benfica, Naval 1893 e Casa Pia, e na semana transata terem cumprido um estágio de cinco dias, em Quiaios, os ‘tricolores’ iniciaram esta segunda-feira a segunda fase da preparação, que se completará no arranque oficial de uma temporada que o treinador dos amadorenses antecipa como exigente.



"Vejo o campeonato cada vez mais competitivo e difícil, com melhores jogadores e estruturas mais preparadas”, considerou, por fim.



O Estrela da Amadora, pela quarta temporada consecutiva na 'elite' do futebol nacional, inicia o campeonato em casa diante do Sporting, a 08 de agosto, pelas 20:30 horas.