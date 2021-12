Pepa quer Vitória positivo no clássico com o Boavista

O treinador do Vitória de Guimarães, Pepa, afirmou que ambiciona ver os seus jogadores com “alegria contagiante” e “iguais a si próprios” no “clássico” com o Boavista, da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na quarta-feira.