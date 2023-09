Pepe falha treino do FC Porto devido a mialgia na perna direita

De acordo com uma nota publicada pelos 'dragões' no seu sítio oficial, o defesa central e capitão juntou-se a Romário Baró e aos brasileiros Gabriel Veron e Evanilson no boletim clínico, num dia em que ficou ausente da convocatória da seleção portuguesa para os encontros com Eslováquia e Luxemburgo, do Grupo J de apuramento para o Euro2024.



Em conferência de imprensa realizada esta manhã na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador nacional, o espanhol Roberto Martínez, revelou que Pepe não recebeu "luz verde em termos médicos" para ser chamado, situação confirmada agora pelo FC Porto.



A sessão matinal comandada por Sérgio Conceição ficou ainda marcada pela estreia do extremo espanhol Iván Jaime, que foi anunciado na véspera como reforço para 2023/24.



O FC Porto regressa ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, no sábado, a partir das 10:00, tendo em vista a receção ao Arouca, da quarta jornada do campeonato, que está prevista para domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto.



Os 'azuis e brancos' integram o trio de líderes da prova, com os mesmos nove pontos de Vitória de Guimarães e do Sporting, enquanto o Arouca ocupa o sexto lugar, com cinco.