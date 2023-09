Petit confiante no regresso às vitórias

“Ele [Sebastián Pérez] tem experiência e muita qualidade, mas já não tinha estado em alguns encontros no passado e quem entrou para aquela posição cumpriu com o que era preciso. É claro que os jogadores são diferentes uns dos outros, mas importa mais saber o que pretendemos para o jogo. As adversidades de alguns são as oportunidades para outros se mostrarem, porque treinamos todos de forma igual”, analisou o técnico, em conferência de imprensa.



Os ‘axadrezados’ perderam a invencibilidade na jornada anterior, ao serem goleados na visita do Sporting de Braga (4-1), num jogo marcado pela expulsão do médio colombiano, que viu dois cartões amarelos em escassos segundos, aos 31 minutos.



“Ficámos tristes durante a viagem desde Braga até ao Estádio do Bessa e nas primeiras horas [a seguir à derrota], visto que nunca gostamos de perder, mas há que saber reagir. Tivemos treino logo no dia seguinte, levantávamos a cabeça, analisámos, corrigimos e preparámo-nos para o próximo jogo. Foi uma semana igual às outras”, reconheceu Petit.



Ilija Vukotić perfila-se como substituto de Sebastián Pérez na função de médio defensivo, após Ibrahima Camará ter sofrido recentemente uma lesão muscular, tal como o guarda-redes Luís Pires, acompanhando César, Pedro Malheiro e Júlio Dabó no boletim clínico.



“Prevejo um bom duelo entre duas equipas de qualidade e com bons plantéis. Sabemos que o Famalicão é uma das melhores equipas nos aspetos defensivos, não apenas em Portugal, mas também a nível europeu. Mesmo não tendo feito muitos golos, apresenta qualidade nos processos e não é fácil que permita situações de perigo [aos opositores], porque tem uma defesa consistente e sabe muito bem o que pretende do jogo”, avaliou.



Os minhotos possuem a melhor defesa da competição, com três golos sofridos, e um dos ataques menos produtivos, com cinco tentos marcados, tendo vencido nas últimas duas deslocações ao Boavista, que é a terceira equipa mais eficaz, com 15 remates certeiros.



“Em termos ofensivos, o Famalicão tem dois extremos rápidos e muito agressivos no um contra um, e o Jhonder Cádiz como referência ofensiva. Estudámos bem o opositor, mas não vamos mudar muito a forma de jogar e queremos dar uma boa resposta. Esperamos um jogo de elevada exigência, pois foi assumido publicamente pelo seu treinador e pela sua estrutura que o Famalicão é candidato aos cinco primeiros lugares”, completou Petit.



O Boavista, quinto classificado, com 13 pontos, receberá o Famalicão, sexto, com 12, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, em desafio da sétima jornada do campeonato, sob arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.