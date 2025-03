Petit dá prioridade aos pontos

Abrir um novo ciclo



“Quando perdemos no Estoril, há duas jornadas, disse que queríamos reagir e conseguimos. Agora queremos abrir um novo ciclo, saltar mais um lugar na tabela. Essa será a nossa mentalidade, até porque os jogadores estão a crescer”, partilhou.



Nas doze deslocações que tive esta época no campeonato, o Rio Ave apenas pontuou em quatro (duas vitórias e dois empates), mas Petit garantiu que a mentalidade da equipa “será sempre a mesma, tanto em casa como fora”.



“Desde a minha chegada, sempre disse que a jogar em casa ou fora tínhamos de ter a mesma atitude e mentalidade de querer ganhar e respeitar qualquer adversário. É isso que quero que continue”, vincou.



Para este desafio, o treinador ainda não pode contar com o lesionado Totó Medina.



O Rio Ave, 10.º classificado com 29 pontos, joga esta segunda-feira em casa do Famalicão, nono com 31, numa partida agendada para as 20h15, que terá arbitragem de Carlos Macedo.



”, partilhou.Nas doze deslocações que tive esta época no campeonato, o Rio Ave apenas pontuou em quatro (duas vitórias e dois empates), mas Petit garantiu que a mentalidade da equipa “será sempre a mesma, tanto em casa como fora”.“Desde a minha chegada, sempre disse que a jogar em casa ou fora tínhamos de ter a mesma atitude e mentalidade de querer ganhar e respeitar qualquer adversário. É isso que quero que continue”, vincou.O Rio Ave, 10.º classificado com 29 pontos, joga esta segunda-feira em casa do Famalicão, nono com 31, numa partida agendada para as 20h15, que terá arbitragem de Carlos Macedo.

”, disse o treinador dos vila-condenses.O técnico considerou que este duelo em Famalicão irá opor “”, analisando os minhotos como um conjunto “que também aposta muito na juventude e que apesar de perder na última jornada (frente ao Nacional) tem vindo a crescer no campeonato”.”, analisou Petit.Garantindo uma equipa sem deslumbramentos após esse êxito frente aos bracarenses, o treinador do Rio Ave tem apreciado a maturidade do grupo, notando um crescimento dos jogadores.