Petit promete Rio Ave a “dar a volta” a ciclo negativo frente ao Moreirense

“É um jogo importante para nós porque precisamos de dar a volta a esta situação e a este período negativo. Temos de encará-lo de frente e dar o peito às balas”, afirmou Petit, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



O técnico da formação vila-condense garantiu, no entanto, que o grupo “continua a trabalhar com seriedade”, apesar da série de derrotas que já dura há cinco jogos consecutivos [quatro para o campeonato e um para a Taça de Portugal], agudizado com o desaire 0 na última jornada, frente ao ‘lanterna-vermelha’ Boavista.



Petit admitiu que o adversário de sábado atravessa um bom momento, desde a chegada do novo treinador Cristiano Bacci, e reconheceu que a sua equipa precisa de apresentar “coragem, comportamentos e atitudes diferentes” em relação aos últimos encontros disputados.



“Sabemos que o momento não é bom. Não vamos esconder nem meter a cabeça debaixo da areia. O Moreirense não pode querer mais que nós. A atitude e o compromisso desta semana foram nesse sentido, para mudar este ciclo negativo”, disse o treinador.



Em relação aos aspetos a melhorar, Petit apontou os erros em detalhes defensivos, que têm custado golos e comprometido os resultados, sublinhando que a falta de concentração tem sido penalizadora e que os jogadores foram alertados para esses aspetos.



“Há momentos em que temos deixado escapar detalhes importantes. Temos sofrido golos que não podemos consentir. No último jogo, o adversário vai à nossa baliza uma vez e marca de canto. Isso tirou-nos tranquilidade e condicionou a equipa”, notou.



Questionado sobre o sistema tático que poderá usar, uma vez que o melhor marcador da equipa, Clayton, está castigado, o treinador confirmou que pode repetir o ‘4-4-2’ usado recentemente,



“Podemos apresentar o mesmo sistema que usámos contra o Casa Pia, ou jogar com um só avançado. O mais importante é que cada jogador saiba o que tem de fazer. Pode haver uma ou outra alteração, mas a base será a mesma”, explicou.



Sobre o adversário, Petit destacou a estabilidade do Moreirense, com processos bem definidos e um grupo que trabalha junto há várias épocas, realçando a qualidade coletiva e individual da equipa minhota, nomeadamente no setor ofensivo.



“É uma equipa com bons processos. Jogam juntos há dois, três anos. Pressionam bem em ‘4-4-2’ e com bola têm jogadores que sabem o que fazem. O Alanzinho dá-lhes capacidade para fazer jogar. Estamos identificados com os seus pontos fortes e vulnerabilidades”, concluiu.



O Rio Ave, 13.º classificado com 29 pontos, joga no domingo, às 20:30, frente ao Moreirense, 10.º com 35, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em partida da 29.ª jornada da I Liga, que será arbitrada por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.