Petit promete Santa Clara com “pés assentes no chão” frente ao Gil Vicente

“É claro que as vitórias ajudam sempre, mas o grau de exigência e o compromisso tem de estar sempre presente. Às vezes podemos estar um bocadinho mais folgados e aí é que nós temos de intervir. Temos de meter os pés bem assentes no chão e saber aquilo que ainda temos pela frente”, afirmou.



O treinador falava em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Gil Vicente para a 27.ª jornada do campeonato.



O Santa Clara não perde há quatro jogos, tendo somado empates com Alverca (1-1) e Tondela (2-2) e duas vitórias nos últimos encontros diante Vitória de Guimarães (2-0) e AVS (1-0).



Apesar de ser a primeira vez que o Santa Clara consegue duas vitórias consecutivas esta época, Petit defendeu a necessidade de a equipa manter a “exigência”.



“Ainda temos oito jogos pela frente. Este é o próximo. Estamos numa posição em que ainda podemos subir mais. É com essa exigência que trabalhamos durante esta semana para amanhã [sábado] dar seguimento aquilo que temos feito”, reforçou.



O técnico destacou a qualidade do Gil Vicente, uma “equipa muito bem orientada” e com “bons processos”, alertando para a importância do “compromisso, da atitude e da intensidade”.



“Sabemos que o Gil pode criar algumas dificuldades em termos defensivos e nós também sabemos quando tivermos bola aquilo que queremos fazer e o que podemos explorar do Gil Vicente”.



O treinador reconheceu ter sido uma “semana difícil” de trabalho devido às condições meteorológicas na ilha de São Miguel, mas garantiu uma equipa com “humildade” e “focada” em dar “seguimento aos bons resultados”.



“Melhorámos algumas coisas. É reforçar o que eles têm vindo a fazer, sabendo que vamos ter um jogo exigente e difícil. Também dar um apelo aos nossos adeptos para que possam comparecer porque vão ser muito importantes para nós”, salientou.



O Santa Clara, 14.º classificado com 25 pontos, recebe o Gil Vicente, quinto com 42, no próximo sábado, às 17:00 locais (18:00 no continente português), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Cláudio Pereira (Associação de Aveiro).