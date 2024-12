Petit quer manter invencibilidade em casa

”, disse o técnico dos vila-condenses, aludindo ao facto da equipa não perder no estádio dos Arcos desde outubro.Petit também vinha de uma sequência sem derrotas desde que tinha assumido o comando da equipa da foz do Ave, mas que foi interrompida na última jornada, na visita ao terreno do Santa Clara, num deslize que o técnico quer corrigir já neste receção aos vimaranenses.”, disse.Questionado sobre as qualidade do adversário, Petit lembrou que o Vitória de Guimarães “já tem 80% do seu plantel a jogar junto há duas épocas”, falando numa equipa “está a fazer uma excelente época, tanto a nível interno como nas competições europeias”.”, completou.O treinador do Rio Ave também está satisfeito com a evolução da sua equipa, apontando que as suas ideias estão a ser assimiladas, querendo já neste desafio mostrar “essa evolução”.”, vincou Petit.Para este desafio, o treinador do Rio Ave apenas não pode contar o defesa central Johnathan Panzo, ainda a recuperar de lesão.O Rio Ave, 10.º classificado com 15 pontos, recebe esta segunda-feira o Vitória de Guimarães, sexto com 21, numa partida agendada para as 20h45, com arbitragem de António Nobre.