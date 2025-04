Petit quer "mudança de chip" frente ao Boavista e recolocar Rio Ave a vencer

"Está na hora de mudar o chip. Vimos de resultados que não eram aquilo que esperávamos, mas temos de reagir. Vamos enfrentar um adversário que, apesar da posição classificativa [último lugar], vem com tudo porque também quer garantir a manutenção”, afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.



Petit garantiu que a preparação da equipa, nos últimos dias, se centrou nos aspetos que tem conduzido ao elevado número de golos sofridos, e espera uma mudança neste jogo, para inverter a sequência de três desaires para o campeonato e um para a Taça de Portugal.



“Focámo-nos em corrigir os detalhes e os pormenores que são fundamentais. Temos sofrido golos em muitos jogos, e temos de crescer com isso rapidamente. A atitude, o compromisso e a entrega têm de estar presentes para conseguirmos os três pontos”, frisou.



O treinador dos vila-condenses assumiu que há fatores estruturais que precisam de ser melhorados, nomeadamente a forma como os jogadores se comunicam em campo e a intensidade nos momentos defensivos.



“Temos de ser mais fortes, mais comunicativos, mais intensos nos duelos. Temos sofrido praticamente sempre, por bolas paradas ou perdas de bola onde não conseguimos reagir. Não chega só dizer que são jogadores novos. Eles têm de ser mais inteligentes em campo, comunicar mais entre si, falar mais entre setores”, apontou.



Apesar das recentes dificuldades, Petit reiterou que o grupo tem capacidade para terminar a época com um desempenho superior.



“Sempre dissemos que queríamos fazer igual ou melhor que a época passada. Faltam sete jogos, estamos no último terço, e esta não é a posição que queremos. Mas não basta dizê-lo, temos de fazê-lo. Temos de conquistar os três pontos e chegar aos 32. Temos de continuar a crescer na tabela e essa tem de ser a nossa mentalidade. Falar não chega, temos de ser fortes neste último terço do campeonato e acabar bem”, declarou.



Sobre o adversário de segunda-feira, o técnico mostrou respeito e destacou a urgência de pontos do Boavista, atualmente na última posição da tabela.



“Sabemos bem da posição classificativa deles, mas o Boavista vai estar forte, à espera de conseguir um resultado positivo. Conheço aquela casa, sei como eles reagem. Da nossa parte, não chega só termos qualidade, tem de haver atitude, compromisso e entrega. Os duelos vão ser fundamentais e temos de olhar para nós próprios, com muita entreajuda”, afirmou.



O jogo será disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, uma vez que o Estádio dos Arcos sofreu danos estruturais na bancada principal devido à depressão Martinho, no mês passado.



“Agradecemos ao Paços de Ferreira por nos permitir jogar lá. Também à nossa estrutura, que está a fazer um esforço para que os nossos adeptos possam ir gratuitamente de autocarro apoiar-nos. Ainda vamos fazer um treino em Paços, para os jogadores se ambientarem e não estranharem o local na hora do jogo”, revelou o treinador.



Petit terminou com uma mensagem direcionada aos adeptos do Rio Ave, apelando à sua presença e apoio.



“Sei que é sempre diferente ver um jogo fora e que o horário não é fácil. Mas contamos com eles, têm sido fundamentais durante toda a época. No último jogo, em Alvalade, estiveram presentes. Queremos muito dar-lhes uma vitória”, concluiu.



O Rio Ave, 11.º classificado com 29 pontos, defronta o Boavista, 18.º com 15, esta segunda-feira, às 20:15, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, num encontro arbitrado por Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.



