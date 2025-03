Petit quer Rio Ave a "dar uma boa resposta" no duelo com Casa Pia

“Queremos voltar aos resultados positivos e isso passa por conseguir os três pontos. Vamos apanhar um adversário que tem sido forte em sua casa, mas tivemos estes 15 dias para trabalhar e aproveitar para melhorar e recuperar jogadores”, disse o treinador dos vila-condenses.



Petit reconheceu a qualidade do adversário e o bom desempenho que tem demonstrado ao longo da época, apesar da recente sequência negativa de resultados, destacando a organização tática do Casa Pia e a forma como a equipa adversária procura impor o seu jogo em casa.



“É uma equipa que tem feito bons resultados em casa, com uma ideia muito firme e dentro daquilo que é qualidade do seu treinador. Vem de três derrotas, mas duas foram com a Vitória Guimarães e Sporting, que estão nas primeiras seis posições”, analisou.



O treinador do Rio Ave mencionou, ainda, a necessidade de a equipa manter a concentração e a eficácia nos momentos decisivos, referindo que os detalhes farão a diferença nesta fase final da época.



“Os pontos são cada vez mais ‘caros’, mas o Rio Ave tem capacidade para crescer na tabela classificativa. Temos mais 10 jogos, dois para a Taça de Portugal, e oito para o campeonato. São 24 pontos em disputa. Queremos fazer melhor que a época passada”, vincou.



Sobre as ausências do avançado Clayton, melhor marcador da equipa, e do influente médio Tiknaz, ambos castigados, Petit considera que tem alternativas à altura dentro do grupo.



“São jogadores que têm feito a diferença, mas temos outras soluções. Quem jogar nessas posições trabalhou connosco e sabe aquilo que tem que fazer. Estamos tranquilos quanto a isso”, assumiu.



O treinador do Rio Ave foi ainda instando a comentar o facto desta partida envolver um facto histórico, uma vez que pela primeira vez na história da I Liga será arbitrado por uma mulher, Catarina Campos.



“Dou-lhes os parabéns por esta nomeação histórica. Sempre defendi que a competência não tem género e aqui está a prova disso. Tive a oportunidade de ver o Paços Ferreira - Feirense [da II Liga] que ela arbitrou e fez um bom trabalho. Espero que passe despercebida no jogo, pois é sinal que esteve bem”, completou Petit.



O Rio Ave, 12.º classificado com 29 pontos, visita no sábado o Casa Pia, sétimo com 36, numa partida agendada para as 15h30 e que será disputada no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de Catarina Campos, da associação de Lisboa.