Petit quer vencer Arouca para “fechar” contas da manutenção do Santa Clara

"Não é [um jogo] decisivo, mas é muito importante para nós, para fecharmos as nossas contas e não estarmos à espera dos outros. Trabalhámos bem durante esta semana, em seguimento daquilo que os jogadores têm vindo a fazer ao longo da época, mas vamos defrontar um adversário com qualidade”, afirmou Petit no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação a Arouca para a 32.ª jornada.



O treinador destacou a qualidade do próximo oponente, uma equipa com “qualidade” e “processos bem definidos”, mas reiterou o objetivo de conquistar os três pontos.



“[O Arouca é] uma equipa com bons jogadores, bem orientada, com processos bem definidos. Nós queremos muito conseguir os três pontos e atingir o nosso objetivo principal e fecharmos as contas [da manutenção]”, realçou.



O Santa Clara vem de uma vitória frente ao Sporting de Braga na jornada passada (2-1), enquanto o Arouca sofreu uma derrota diante o Alverca (2-1).



Petit elogiou a exibição dos açorianos no último encontro, mas destacou a dificuldade de todos os jogos até ao final do campeonato.



“Todos os jogos são difíceis neste campeonato. Cada vez mais o ponto é difícil. Estamos a chegar ao fim e não temos de olhar para os outros, mas sim olhar para nós. Temos de conseguir este objetivo, que é ir à procura da segunda vitória”, reforçou.



O treinador salientou a importância de o Santa Clara “ter personalidade com bola” e ser “rigoroso e competitivo” ao longo dos 90 minutos.



“A pressão faz parte da nossa profissão. Acima de tudo é fazer igual àquilo que têm vindo a fazer nos comportamentos. Não podem querer mais do que nós, porque este é o nosso objetivo. O Arouca tem 35 pontos, nós temos 32. Podemos encostar a eles e podemos fechar as contas ao nível da manutenção”, insistiu.



O Santa Clara, 13.º classificado, com 32 pontos, vai defrontar o Arouca, 11.º, com 35, no próximo sábado, às 14:30, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Ricardo Baixinho (Associação de Lisboa).



