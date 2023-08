O Feirense anunciou hoje que chegou a acordo com o Desportivo de Chaves para o empréstimo do extremo Picas, que reforça o ataque da equipa da II Liga de futebol.

O jogador angolano trocou o Desportivo de Chaves pelo Feirense depois de ter realizado um jogo oficial pela equipa flaviense na presente época, a contar para a Taça da Liga.



Aos 22 anos, o extremo volta a jogar na II Liga, depois de na época passada ter vestido a camisola do Torreense.



O jogador chegou a Portugal em 2021 vindo do Petro de Luanda para representar o Juventude Pedras Salgadas, por empréstimo do Desportivo de Chaves.