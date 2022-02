Pinto Lisboa recandidata-se à presidência do Vitória

Intitulada “”, a candidatura vai entregar esta quinta-feira a lista no Estádio D. Afonso Henriques, às 17h30.Miguel Pinto Lisboa preside ao clube vimaranense desde 2019, após ter vencido as eleições de 20 de julho com 50,6% dos votos (3.584), à frente das listas encabeçadas por António Miguel Cardoso, que teve 31,1% dos votos (2.202), e por Daniel Rodrigues, com 16,8% (1.189).Segundo uma nota publicada pelo clube vimaranense a propósito do sufrágio de março, as listas concorrentes têm de ser apresentadas no Estádio D. Afonso Henriques até às 18h00 de 3 de fevereiro”, assinadas por um mínimo de 300 sócios efetivos com a quota de janeiro de 2022 paga e “devidamente identificados pelo respetivo nome, número de sócio e número do documento de identificação civil”.

A lista de António Miguel Cardoso, intitulada "Mais Vitória", vai ser formalizada às 15h00, e a de Alex Costa, sob o lema "Sim Vitória", às 17h00.