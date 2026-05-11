Pizzi anuncia fim de carreira e despede-se dos relvados frente ao Benfica

Num vídeo divulgado nas redes sociais, o internacional luso explicou que a decisão foi motivada por "dores intensas na anca" que o acompanham há seis anos e que o impedem de render ao nível que entende ser necessário.

Ao serviço do Estoril Praia desde o início desta época, Pizzi participou em 24 partidas pelos `canarinhos` e marcou um golo.

O médio vai encerrar a carreira diante do clube em que mais notabilizou, o Benfica, que representou durante sete épocas e meia, entre 2014 e 2022, num total de 360 jogos oficiais.

“Não foi uma decisão fácil. Foi, talvez, a mais difícil da minha carreira”, disse Pizzi no vídeo, acrescentando que “há seis anos” joga com dores e que, apesar de vários tratamentos, esta é uma condição que o impede de ser o “Pizzi que todos conheceram”.



Formado no Bragança, Luís Fernandes iniciou o percurso sénior no seu clube da terra e passou depois pelo Ribeirão, Sporting da Covilhã, Paços de Ferreira e Sporting de Braga, antes de rumar a Espanha onde representou as 'cores' de Atlético de Madrid (no qual venceu uma Liga Europa), Deportivo da Corunha e Espanyol, este último já emprestado pelo Benfica, que o contratou em 2013 aos 'colchoneros'.



Pelo Benfica, clube que o internacional português mais representou, disputou 360 jogos oficiais e conquistou quatro campeonatos nacionais (2014/15 a 2016/17 e 2018/19), três Supertaças (2016, 2017 e 2019), duas Taças da Liga (2014/15 e 2015/16) e uma Taça de Portugal (2016/2017).



Após deixar os ‘encarnados’ em 2022, Pizzi ainda representou os turcos do Basaksehir, o Al Wahda (Emirados Árabes Unidos), novamente o Sporting de Braga, pelo qual conquistou uma Taça da Liga em 2023/24, o APOEL (Chipre) e, mais recentemente, o Estoril Praia, clube no qual se vai despedir em casa perante o Benfica, num encontro da última jornada da I Liga.



Pela seleção nacional, o médio estorilista somou 17 jogos e três golos, tendo integrado o plantel que venceu a Liga das Nações em 2018/19, numa frente aos Países Baixos, por 1-0.



No total, Pizzi contabiliza 706 jogos, 147 golos e 69 assistências na carreira e terminou o seu vídeo nas redes sociais a agradecer a todos os clubes, amigos, familiares e, especialmente, “a todos os adeptos” que sempre o acompanharam, dizendo ainda que o que leva verdadeiramente consigo “são as pessoas, as amizades e as memórias” que o futebol lhe deu para a vida.