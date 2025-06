Pizzi regressa a Portugal para reforçar o Estoril Praia por duas temporadas

“O médio criativo português Pizzi é reforço do Estoril Praia por duas temporadas, até 2026/27”, informou o emblema da Linha de Cascais, através dos seus canais oficiais.



O médio ofensivo, 17 vezes internacional por Portugal, cumpriu a última época no Chipre, ao serviço do APOEL, ao serviço do qual apontou quatro golos em 24 partidas, regressando agora à Liga portuguesa, que havia deixado há um ano.



“Acima de tudo, vim para ser feliz. Quero contribuir para que o Estoril Praia conquiste os objetivos a que se propõe e espero, dentro e fora do balneário, poder ajudar os jovens a evoluir e o clube a crescer. É essa a minha vontade e o que me traz para o Estoril. Vou dar o máximo em cada treino e cada jogo para tentar ajudar o máximo possível“, prometeu o médio ofensivo, em declarações também publicadas pelo Estoril Praia.



Pizzi assinou contrato no dia em que se cumpriram oito anos sobre um golo que marcou pela seleção portuguesa frente ao Chipre, no Estádio António Coimbra da Mota, recinto no qual o clube da Linha de Cascais realiza as suas partidas na qualidade de visitado.



O médio de características ofensivas notabilizou-se no futebol português ao serviço do Benfica, que representou entre 2014 e 2021, conquistando quatro Ligas, três Supertaças e uma Taça de Portugal, e, mais recentemente, o Sporting de Braga, entre 2022 e 2024, tendo conquistado uma Taça da Liga, após uma final disputada contra o Estoril Praia (4-3 nas grandes penalidades, após empate a um golo no tempo regulamentar).



O regresso do experiente jogador a Portugal representa a primeira contratação confirmada pelo Estoril Praia para 2025/2026.