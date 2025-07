PJ realiza buscas na SAD do Boavista

O "modus operandi" em causa implicou a utilização de contas bancárias de passagem tituladas por terceiros singulares, transferências internacionais e depósitos em numerário de origem e destino não clarificados, movimentos esses justificados apenas parcialmente e por contratos de empréstimos cruzados que levantavam suspeitas quanto à ocultação de rendimentos, desvio de fundos com vista a prejudicar credores e ulterior branqueamento.



Foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes em investigação assim como equipamento informático.



Foram constituídos seis arguidos, singulares e pessoas coletivas.



As diligências em causa, efetuadas no âmbito de um inquérito titulado pela DIAP do Porto, foram presididas por um juiz de instrução criminal e acompanhadas por uma procuradora da república, visando a recolha de prova documental e pessoal sobre a natureza de diversas transferências bancárias suspeitas, comunicadas pelas entidades bancárias, e ainda movimentações em numerário e outras operativas relacionadas com a transferência de ativos das empresas e com isso esclarecer a prática dos ilícitos descritos.







O Boavista, que devia disputar esta época a II Liga de futebol, falhou a inscrição nas competições profissionais. Mais tarde, viu também negado o licenciamento por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para participar na Liga 3, decorrendo o prazo para apresentar recurso para o Conselho de Justiça do organismo.De acordo com a mesma fonte, os inspetores da PJ forçaram a entrada no interior do estádio, com as diligências a prosseguirem.