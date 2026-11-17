Num comunicado divulgado nas redes sociais, a administração da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do clube de uma freguesia de Santa Maria da Feira explica que uma "circunstância imprevista" determinou o bloqueio das contas do antigo internacional brasileiro, comprometendo a disponibilização de verbas destinadas ao emblema e originando o atraso no pagamento de duas remunerações.



A reação surge no mesmo dia em que o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) denunciou a existência de "duas remunerações vencidas e não pagas, a caminho da terceira", adiantando que está em contacto com os capitães de equipa para prestar o apoio jurídico e institucional necessários aos futebolistas nesta fase.



No comunicado, a SAD do São João de Ver garante que a regularização dos valores em dívida é uma "prioridade absoluta", lamenta o impacto da situação na vida dos jogadores, restantes profissionais e famílias, e promete comunicar uma data para o pagamento assim que existirem "condições concretas".



O incumprimento salarial levou os jogadores orientados pelo ex-futebolista brasileiro Sandro Raniere a avançarem para uma greve aos treinos na última sexta-feira, havendo já atletas que enfrentam uma possível situação de despejo, segundo avançou o jornal A Bola.



Para o Sindicato dos Jogadores, este caso de incumprimento da SAD do emblema de Santa Maria da Feira — que ocupa o nono e penúltimo lugar da Série A da Liga 3 — e o respetivo impacto negativo na competição demonstram "as fragilidades do sistema de escrutínio e controlo do investimento estrangeiro em Portugal".



O organismo defende, por isso, a criação de "um quadro regulatório e garantias financeiras mais eficazes para a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores ao longo da época".



