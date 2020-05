Plantel do Vitória de Setúbal rastreado pela quinta vez no Bonfim

Nos quatro testes anteriores, todos os profissionais do clube, 12.º classificado da I Liga de futebol, acusaram negativo.



“Todos os elementos foram submetidos ao teste da zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea, para a deteção de doença ativa, mantendo assim o plano de contingência elaborado pelo clube para este período de retoma”, escreveu o clube na nota emitida.



Os exames realizados no Estádio do Bonfim antecederam a sessão de trabalho matinal, a penúltima da quarta semana de treinos pós-quarentena.



A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.



Após 24 jornadas, o FC Porto lidera a competição, com 60 pontos, mais um do que o campeão Benfica.



Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 360 mil mortos e infetou mais de 5,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,3 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.383 pessoas das 31.946 confirmadas como infetadas, e há 18.911 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.