Polígrafo Futebol verifica factos

O projeto de verificação de factos no futebol tem como principal missão lutar contra a desinformação futebolística, bem como desmistificar rumores e falsidades que circulam sobretudo em redes sociais.



“Com atualizações diárias, o Polígrafo Futebol acompanhará toda a temporada desportiva até junho de 2026, com uma cobertura transversal a clubes, jogadores, transferências, polémicas e tendências do desporto-rei”, lê-se no comunicado.



Além da verificação de factos, o projeto contará com histórias do mundo do futebol, estatísticas e curiosidades, mas também com uma "newsletter" e um "podcast".



“Com o Polígrafo Futebol, queremos trazer mais verdade ao debate, com o mesmo compromisso e rigor, independência e transparência que aplicamos à política, economia ou a temas de sociedade”, afirma o diretor e fundador do Polígrafo, Fernando Esteves, citado no comunicado.



Já o "country manager" da Betclic Portugal, Tiago Simões, afirma estar em causa um reforço “do compromisso com uma modalidade mais transparente, onde o entretenimento convive com os factos e não com os rumores”.