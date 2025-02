Ponta de lança Yan Lincon reforça Moreirense até 2029 após meia época no Anadia

Também conhecido como Yan Maranhão, estado brasileiro de onde é natural, o ponta de lança de 22 anos realizou 17 jogos oficiais e marcou 14 golos pela equipa do distrito de Aveiro, 10 deles na Série A do terceiro escalão, prova em que o Anadia foi oitavo classificado, seguindo para a fase de manutenção.



Formado no Hidrolandense e no Atlético Goianiense, o dianteiro de 1,84 metros representou ainda, como sénior, o Penarol, do estado do Amazonas, a União Rondonópolis, o Grêmio Anápolis, o Inhumas, o Maguary e o Santa Helena, sempre no Brasil.



Yan Lincon é a quarta contratação dos minhotos no mercado de transferências que encerra às 23:59 de segunda-feira, além do defesa central Michel, emprestado pelo Palmeiras, e dos extremos Ivo Rodrigues e Joel Jorquera, oriundo do Eldense, de Espanha.