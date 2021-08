Portimonense apresentou dois reforços cedidos pelo Palmeiras

Pedrão, 24 anos, que na época passada representou o Nacional, somando 30 jogos e um golo na I Liga, chega ao Algarve para suprir a saída de Maurício e a cedência pressupõe opção de compra por valor não divulgado.



“No Nacional, coletivamente não estivemos bem, o que levou à descida, mas em termos individuais acho que fiz um bom trabalho. Esta é uma grande oportunidade de me afirmar neste clube, que tem um projeto muito bom”, assinalou o defesa central brasileiro.



O jogador, que cumpriu quarentena de duas semanas, afirmou-se preparado para jogar de imediato, até porque já estava a treinar no Palmeiras antes da viagem para Portugal, e deixou elogios ao plantel algarvio.



“Pelo que vi nos últimos jogos, é uma ótima equipa. Já tinha jogado contra o Portimonense na época passada e sei do grande valor destes jogadores”, acrescentou Pedrão, que no país natal representou também Água Santa, América e Athletico Paranaense.



O extremo colombiano Iván Angulo, de 22 anos, também chega ao Portimonense proveniente do Palmeiras, cedido por uma época sem opção de compra.



O jogador, formado no Envigado, jogou apenas uma vez pela equipa principal do Palmeiras, somando empréstimos ao Cruzeiro e Botafogo nas últimas épocas.



“Sei do passado do Jackson Martinez no clube. Falaram-me desta oportunidade e estou muito feliz por ter aceitado. É a primeira experiência em Portugal e espero dar o meu melhor, ajudando a equipa a atingir os seus objetivos”, referiu o avançado sul-americano.



Iván Angulo espera que esta seja a temporada da sua “afirmação”, apresentando-se como um jogador “muito rápido e habilidoso”, que joga nos dois corredores e gosta de “arriscar no um para um”, além do comprometimento com tarefas defensivas.



À margem da apresentação dos dois jogadores, o presidente da Portimonense SAD, Rodiney Sampaio, garantiu que o avançado Beto, desejado por vários emblemas nesta janela de mercado, vai permanecer mais uma temporada.



“O Beto é uma peça muito importante para o nosso grupo. Teve propostas, mas decidimos hoje, numa reunião entre administração da SAD e investidores, que o vamos segurar. Foi decidido que o jogador fica, pelo menos mais uma época”, garantiu o dirigente.



O avançado luso-guineense assinou 12 golos na última temporada e iniciou a edição atual da I Liga no passado domingo com um tento decisivo, na vitória do Portimonense em Guimarães (1-0), em jogo da primeira jornada.