Portimonense bate Estrela da Amadora no fecho da pré-época

No centro de treinos do Portimonense, Yago abriu o marcador para os algarvios, aos três minutos, Papalelé empatou, aos 37, e Sapara assinou o golo do triunfo já ‘ao cair do pano’ (89).



O Portimonense, treinado por Paulo Sérgio, entrou em jogo com um ‘onze’ inicial composto por Payam, Moufi, Pedrão, Filipe Relvas, Seck, Pedro Sá, Henrique Jocú, Anderson Oliveira, Ewerton, Welinton Júnior e Yago. Jogaram ainda Nakamura, Bruno Reis, Paulo Estrela, Sapara, Rui Gomes, Kim, Luquinha e Aponza.



O Estrela da Amadora, orientado por Sérgio Vieira, alinhou com António Filipe, Caiser, Rafael Tavares, Almeida, Pedro Martins, Hevertton, Samuel, Miguel Pinto, Papalelé, Diogo Salomão e Luan. Jogaram ainda Afonso Pinto, Ronald, João Reis e Balburdia.



O Portimonense inicia a I Liga em casa, frente ao Boavista, em 07 de agosto, enquanto o Estrela da Amadora abre a II Liga no mesmo dia, em casa do Feirense.